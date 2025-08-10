رابطة الهواة تكشف رزنامة الموسم الجديد

تم صبيحة اليوم الأحد، إجراء قرعة رزنامة الموسم الجديد، للرابطة الوطنية لكرة القدم “هواة” بقسميها “وسط-شرق” و”وسط-غرب”.

وجرت القرعة بفندق “نيو داي” بحسين داي بالعاصمة. على هامش اجتماع الرابطة الوطنية مع رؤوساء الاندية لمناقشة الاستعدادات والترتيبات للموسم الجديد 2026/2025.

وقبل فتح باب النقاش، أعلن رئيس الرابطة احمد خرشي عن الرئيس الجديد للجنة الانضباط للرابطة الوطنية لكرة القدم، ويتعلق الامر بسيدعلي غانمي.

ومثلما كان مقررا تم تحويل فريق اتحاد الحراش. من مجموعة “وسط-شرق” إلى مجموعة “وسط-غرب” أين سيكون على موعد مع لعب داربيات قوية أمام نصر حسين داي ورائد القبة.

كما حددت ذات الهيئة الكروية يوم الجمعة، الـ 6 سبتمبر 2025، موعدا لانطلاق الموسم الجديد.