رابطة الهواة تكشف رزنامة الموسم الكروي الجديد

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، اليوم الخميس، عن رزنامة الموسم الكروي الجديد، بالقسمين وسط شرق، ووسط غرب.

ووفقا لما نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي، فقد جاء الرزنامة على النحو التالي:

قسم وسط غرب:

وسيشارك في هذا القسم 16 ناديا على النحو التالي:

أمل الأربعاء، وداد مستغانم، نجم قليعة، مولودية واد سلي، صفاء خميس مليانة، شبيبة تيارت، شبيبة الأبيار، رائد القبة، نصر حسين داي، نجم بن عكنون، غالي معسكر، مولودية سعيدة، شباب تموشنت، جمعية وهران، شباب المشرية، الإتحاد الرياضي بشار الجديد.

قسم وسط شرق:

وسيشارك في هذا القسم 16 ناديا على النحو التالي: