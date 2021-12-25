رابطة الهواة: “سبب وفاة “لوكار” يعود لإصطدام مع الحارس وليس سكتة قلبية”

كشف بيان رابطة القسم الثاني هواة عن السبب الحقيقي الذي أدى لوفاة قائد فريق مولودية سعيدة سفيان لوكار ظهيرة اليوم السبت بملعب الحبيب بوعقل.

وأكد بيان الرابطة أن اللاعب لوكار تأثر بإصطدامه بحارس مرمى فريقه بن دولة.

ووقع الحادث في الدقيقة ال26 من الشوط الأول عندما حاول اللاعبان رد كرة هوائية, ولكن الفقيد تمكن من استئناف اللعب بفضل الاسعافات التي تلقاها من طرف الطاقم الطبي.

لكن عودة لوكار إلى الميدان لم تستمر طويلا حيث سرعان ما سقط بمفرده على أرضية الميدان في الدقيقة ال35 ما استدعى تدخل الطاقم الطبي من جديد حيث حاول مساعدته على استرجاع وعيه ولكن بدون جدوى, ما اضطره لنقله إلى المستشفى, حيث يكون قد فارق الحياة في الطريق.