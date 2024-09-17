رابطة الهواة.. هام للأندية قبل انطلاق الموسم الجديد

وجهت رابطة الهواة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نداءً هاما للأندية قبل انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2024-2025.

وحسب ما أعلنته رابطة الهواة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي. فإن جميع الأندية المتأخرة في سحب إجازات لاعبيها، مطالبة بالتقدم لمصالح الرابطة، لإتمام هذه العملية.

وأوضحت الرابطة في بيانها، أنه يجب على كل الأندية تسوية وضعياتها الإدارية والمالية. قبل القيام بخطوة سحب الإجازات.

وفي الختام، أكدت رابطة الهواة، أن الموسم الجديد من منافسات الهواة بقسميها وسط شرق ووسط غرب. سينطلق في الآجال المحددة بتاريخ 20 و21 سبتمبر الجاري، ولن يكون هناك تأجيل.