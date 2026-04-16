رابطة الهواة .. هكذا تُحسم بطاقة الصعود الثالثة في “البلاي أوف”

كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة عن صيغة تنافسية جديدة لتحديد هوية الفريق الثالث الصاعد إلى الرابطة المحترفة. وذلك عبر دورة فاصلة (بلاي أوف) تعد بكثير من الإثارة في ختام موسم 2025-2026.

وستجمع هذه الدورة أربعة أندية، تمثل أصحاب المركزين الثاني والثالث في مجموعتي وسط-شرق ووسط-غرب. إذ سيتم توزيع المواجهات بطريقة متقاطعة: صاحب المركز الثاني عن مجموعة وسط-شرق يواجه ثالث وسط-غرب، في حين يلاقي ثاني وسط-غرب نظيره ثالث وسط-شرق.

ويتأهل الفائزان إلى مباراة نهائية فاصلة تحدد آخر المتأهلين إلى الرابطة المحترفة.

وفي خطوة تهدف إلى ضمان النزاهة والحياد، قررت الهيئة المشرفة إجراء جميع اللقاءات دون حضور جماهيري، مع بثها تلفزيونيًا. إلى جانب اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد، وتعيين حكام دوليين لإدارة هذه المواجهات الحاسمة.

كما اعتمدت الرابطة نظامًا مبسطًا للحسم، تلعب بموجبه المباريات في وقتها القانوني (90 دقيقة). وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون المرور إلى الأشواط الإضافية.

ومن بين الإجراءات التنظيمية، تقرر إلغاء جميع البطاقات الصفراء السابقة للأندية المعنية. مع الإبقاء على العقوبات الانضباطية الخاصة بالبطاقات الحمراء، إضافة إلى تخصيص 30 دعوة رسمية لكل فريق لفائدة المسيرين والإداريين.