رابطة باتنة تضرب بيد من حديد

أصدرت الرابطة الولائية لكرة القدم، لولاية باتنة، عقوبات صارمة، في حق فريق سقانة، بعد الأحداث التي شهدتها مباراتهم أمام الضيف نادي نقاوس.

وأعلنت الرابطة الولائية لكرة القدم، لولاية باتنة، اليوم الإثنين، عن معاقبة نادي سقانة، بمختلف فئاته، باللإيقاف، إلى إشعار جديد.

ويالإضافة لذلك، تقرر إيقاف كل اللاعبين، والمسيريين، من نادي سقانة، الذين تم ذكرهم في تقرير حكم هذه المباراة، مع معاقبة الملعب إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه العقوبات، بعد الإعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الحكم، ومحافظ اللقاء، في المباراة التي جمعت فريق سقانة، بنادي نقاوس.