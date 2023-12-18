رابطة جيجل تعاقب 7 لاعبين من اتحاد جيجل بـ3 سنوات

أصدرت رابطة جيجل، اليوم الإثنين، عقوباتها في حق لاعبي فريق اتحاد جيجل، الذي قاموا بالاعتداء على الحكم الذي أدار المباراة التي جمعتهم بفريق شباب تاسوست.

وقررت رابطة جيجل، معاقبة سبعة الاعبين من فريق اتحاد جيجل، بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة ثلاثة سنوات، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار جزائري.

وتمس هذه العقوبة، كل من اللاعبين: عيشونة خالد، دبيب فاروق، بولودان محمد، خامر رضا، كيرات يعقوب، بوجريدة صديق، وبن شعبان أمين.

ومن جهة أخرى، وبالنظر لتوقف هذه المباراة في الدقيقة الـ83، على نتيجة (0-0)، قبل استكمال وقتها الرسمي، تقرر حسمها لصالح فريق شباب تاسوست، بنتيجة (3-0).