رابطة حماية السجناء” تدق ناقوس الخطر” حول وضعية المعتقلين الصحراويين بالمغرب

دقت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، “ناقوس الخطر” إزاء الوضعية المزرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين ،المضربين عن الطعام.

يتعلق الأمر حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، بكل من المعتقل ” عبد المولى الحافظي ” و”محمد داد ” للذان يخوضان إضرابا عن الطعام تجاوزا 38 يوما ،اضافة الى رفيقهم المعتقل السياسي “عالي الشرقي ” الذي تجاوز 27 يوما في اضرابه المفتوح عن الطعام .

و ناشدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، كل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، من اجل الضغط على الاحتلال المغربي لتمتع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بكامل حقوقهم المشروعة

وحملت الرابطة، الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام .

وتجدر الإشارة،إلى أن العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين قد دخلوا في إضراب عن الطعام، تنديدا بالظروف الاعتقالية المزرية التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال المغربي