رابطة كرة القدم النسوية تنظم دورة كروية بمناسبة 8 مارس

برمجت رابطة كرة القدم النسوية، برنامج رياضي خاص بالفئة النسوية، احتفالا منها بمناسبة عيد المرأة الموافق لتاريخ 8 مارس.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن برمجة رئيسة رابطة كرة القدم النسوية، نسيبة لغواطي، دورة نسوية مصغرة في كرة القدم داخل القاعات.

كما حددة موعد خوض هذه الدورة يوم 9 مارس، بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بمشاركة سبعة فرق.

وسيتم عقب اختتام هذه الدورة الكروية، تكريم النساء المشاركات، بمناسبة عيدهن السنوي الذي يتزامن وتاريخ 8 مارس.