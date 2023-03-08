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الرياضة

رابطة كرة القدم النسوية تنظم دورة كروية بمناسبة 8 مارس

بقلم كريم تيغرمت
رابطة كرة القدم النسوية تنظم دورة كروية بمناسبة 8 مارس
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برمجت رابطة كرة القدم النسوية، برنامج رياضي خاص بالفئة النسوية، احتفالا منها بمناسبة عيد المرأة الموافق لتاريخ 8 مارس.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن برمجة رئيسة رابطة كرة القدم النسوية، نسيبة لغواطي، دورة نسوية مصغرة في كرة القدم داخل القاعات.

كما حددة موعد خوض هذه الدورة يوم 9 مارس، بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بمشاركة سبعة فرق.

وسيتم عقب اختتام هذه الدورة الكروية، تكريم النساء المشاركات، بمناسبة عيدهن السنوي الذي يتزامن وتاريخ 8 مارس.

رابط دائم : https://nhar.tv/SohYW
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