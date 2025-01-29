رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي تدين بيان البرلمان الأوروبي

أدانت الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي “أسيكا” بأشد العبارات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر معتبرة ذلك تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشأن الداخلي الجزائري وانتهاكاً صارخا لسيادة واستقلال السلطات القضائية في الجزائر.

وفي بيان لها أكدت الأمانة العامة للرابطة، إن “هذا التدخل يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام سيادة الدول. واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال”.

كما أعربت الأمانة العامة للرابطة عن استغرابها الشديد للصمت المطبق والمخزي الذي مارسه البرلمان الأوروبي. إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين والكف عن محاولته الميؤسة لإضفاء طابع سياسي. على القضايا الإنسانية تحت مبررات وأعذار واهية، يضيف البيان.

وأكدت الأمانة العامة دعمها وتأييدها الكامل للجزائر حكومة وبرلمانا وشعبا، داعية جميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. إلى ضرورة احترام سيادة واستقلال الدول والعمل بشكل جاد باتجاه تعزيز التفاهم والوئام بين الشعوب بما يساهم في خدمة السلم والأمن الدوليين.

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