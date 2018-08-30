«رابطة مدوار» تطلق حملة قمع.. ورئيس «رائد القبة» يهدد باللجوء إلى «الفيفا» والمحكمة الرياضية ! 

لجنة الانضباط تعاقب فارس بالإيقاف سنة.. العايب وسليماني 6 أشهر وبوغرارة شهرا

هدد رئيس رائد القبة، محمد لمين فارس، باللجوء إلى المحكمة الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لتدويل قضية إيقافه من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 20 مليون سنتيم، بحجة خرق واجب التحفظ والمساس بشرف وكرامة عضو في الرابطة، على خلفية تصريحاته ضد رئيسها عبد الكريم مدوار بعد قضية عدم تأهيل لاعبي القبة والحراش.

فيما واصلت لجنة الانضباط عقوباتها الردعية ضد منتقدي الرابطة بإيقاف رئيس فريق إتحاد الحراش محمد العايب لـ6 أشهر، منها ثلاثة أشهر نافذة، بحجة خرق واجب التحفظ.

بعدما كانت قد أوقفت مدرب رائد القبة أحمد سليماني لنفس المدة بسبب تصريحاته، وأيضا مدرب جمعية عين مليلة ليامين بوغرارة لشهر، فيما نال لاعب مولودية بجاية بلحسن عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات.

واعتبر رئيس رائد القبة قرار إيقافه تعسفيا من لجنة الانضباط، نتيجة الضغوطات التي فرضها مدوار بتهديداته لمنتقديه علانية، عن طريق تصريحاته في وسائل الإعلام.

حيث قال فارس: «كل ما قلته حقيقة ولم أمس بكرامة مدوار أو أي شخص، دافعت عن فريقي وشرحت كل شيء للجنة الانضباط التي يفترض أن تكون مستقلة، ولكن يبدو أنها تدافع عن رئيس الرابطة وليس الأندية، وقد تكون تأثرت بالضغوطات بعد تصريحات مدوار التي هدد فيها من ينتقده».

وأضاف: «سأطعن في القرار على أعلى مستوى في الفاف والوزارة والمحكمة الرياضية الجزائرية والدولية وحتى الفيفا، ولن أسكت عن هذا القرار لأنه تعسفي». هذا ورفض العايب ومدوار الرد على اتصالات «النهار» في خصوص القضية.