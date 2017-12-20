رابطة مشجعي ريال مدريد في الجزائر …ظاهرة جديدة للهروب من واقع الكرة الجزائرية

أمام تدني مستوى البطولة المحلية الجزائرية وإنتشار ظاهرة العنف في المدرجات ، لجأ العديد من محبي المستديرة في الجزائر إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتجلب الليغا الإسبانية أكبر عدد من المتتبعين في الجزائر، حيث ينقسم الجمهور الذي يتنفس كرة القدم بين مدريدي وبرشلوني.

وترتفع حمى التعصب لدى الجماهير الجزائرية في كل مرة يقترب موعد كلاسيكو العالم بين الفريق الملكي ونظيره الكاتالوني.

وفكر بعض الشباب الجزائريين في إنشاء رابطة لمشجعي ريال مدريد الإسباني بإعتماد رسمي من النادي الملكي الذي يحظى بأكبر عدد من رابطات المشجعين الرسمية حول العالم حيث يحظى البلانكو بدعم 2267 رابطة حول العالم.

من فكرة فايسبوكية إلى إعتراف رسمي من “بوتراغوينو”

بدأت فكرة إنشاء رابطة مشجعي ريال مدريد بالجزائر من العالم الإفتراضي على صفحات التواصل الإجتماعي كالفايسبوك، والتويتر.

وأمام الإقبال الكبير على أخبار النادي الملكي ومستجدات رفقاء كريستياو رونالدو فكر بعض الشباب الجزائريين بتجسيد حلم إنشاء رابطة المشجعين على أرض الواقع، وكانت المبادرة من رئيس الرابطة نبيل مصدق الذي تقدم بطلب رسمي لإدارة الريال يوم 10 جوان 2015 .

الرابطة إتسعت من 55 عضو إلى 2136 في ظرف قياسي

بمجرد حصول رئيس الرابطة ” نبيل مصدق ” على إعتراف رسمي من طرف إدارة الفريق الملكي الممثلة في لاعبها السابق إيميليو بوتراغوينو.

بدأت الهيئة الكروية في توسيع نشاطاتها في الجزائر من أجل إستقطاب أكبر عدد من الأعضاء الرسميين ، حيث عرفت الرابطة قفزة قياسية وفي ظرف 4 أشهر.

حييث إستقطبت أكثر من 2136 عضو رسمي مسجلين ببطاقات رسمية ممغنطة و العدد في تزايد كبير بعد طلبات الانضمام اللامحدودة.

41309 متابع على صفحة الفايسبوك

ومن أجل انتشار فكر الـ peña تم إنشاء عدة وسائط إتصال إجتماعي مثل الفايسبوك و الذي يضم عدد متابعي الصفحة أكثر من 41309 معجب ، بالإضافة إلى عديد من المتتبعين على مواقع التواصل الإجتماعي ” أنستغرام و تويتر” كما تم إنشاء موقع رسمي للبينا ” http://www.algerianpenamadridista.com” والذي يعرض مختلف الأخبار و النشاطات التي تهم المدريدستا في الجزائر.

تنظيم النشاطات والتنقلات لملعب سانتياغو بيرنابيو

وفي نفس السياق تم تنظيم العديد النشاطات الرياضية على مستوى الرابطة بالرغم من حداثة نشأتهم ، حيث تعمل على مشاهدة مباريات زملاء كريستيانو رونالدو في قاعات للعرض في أجواء حماسية.

كما تنقل وفد يمثل البينيا لمشاهدة مباريات الفريق الملكي في مونديال الأندية في أبو ضبي و كانت لهم فرصة للاجتماع مع مدير العلاقات المؤسسية الاسطورة ايميليو بوتراغوينو الذي قدم للبينيا وسام استحقاق و قميص رسمي للفريق الأول تقديرا للجهود المبذولة من طرف أعضاء algerian peña madridista،كما تم تقديم ذكرى من البينيا إلى الاسطورة ايميليو بوتراغوينو.