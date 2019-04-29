رابطة ورقلة تتضامن مع “باعمر” ضد “زطشي”

راسل أعضاء الرابطة الجهوية لورقلة لـ”الفاف” ممثلا في رئيسه، خير الدين زطشي، تنديدا بالعقوبة التي تعرض لها رئيسهم، علي باعمر.

وقرر أعضاء الرابطة الجهوية لولاية ورقلة تجميد نشاطاتهم الى غاية إلغاء العقوبة، والتي وصفوها بـ”المُجحفة في حقهم” و”حق الجنوب الكبير”.

وطالبو من الإتحاد الجزائري ولجنة الأخلاقيات التابعة له، بإعادة حق “علي باعمر”، والذي عوقب بالحرمان من مهامه لمدة سنتين كاملتين.

وأحدث “باعمر” زوبعة في الجزائر، بإطلاقه تصريحات نارية أكد فيها بأن “زطشي” يتواجد في منصبه بشكل “غير شرعي ولا قانوني”.