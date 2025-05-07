رابطة الأبطال.. “البياسجي” يطيح بـ أرسنال ويضرب موعدا مع الإنتر في النهائي

واصل نادي باريس سان جيرمان مغامرته الأوروبية بنجاح باهر، بعدما جدد فوزه على أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت.

وتفوق النادي الباريسي بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1) في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جرت سهرة الأربعاء، بملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية. ليحسم بطاقة التأهل إلى النهائي عن جدارة، بعدما فاز ذهابًا في لندن بهدف دون رد.

وقدم أبناء المدرب الإسباني، لويس إنريكي، أداءً مقنعًا أمام فريق أرسنال الذي لم ينجح في فك شفرة الدفاع الباريسي رغم محاولاته الهجومية. في مواجهة أظهرت مرة أخرى قوة باريس سان جيرمان وتماسكه الذهني والفني في الأدوار الإقصائية.

وسجل أهداف المباراة كلٌّ من فابيان رويز وأشرف حكيمي لصالح سان جيرمان. في حين وقع هدف “المدفعجية” النجم بوكايو ساكا، دون أن يكون كافيًا لقلب الكفة.

وبهذا الفوز، تأهل “البياسجي” إلى النهائي الأوروبي الأغلى للمرة الثانية في تاريخه. لمواجهة العملاق الإيطالي إنتر ميلان الذي تأهل بدوره على حساب برشلونة. بتاريخ 31 ماي الجاري. والذي سيحتضنه ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.