رابطة أبطال أوروبا.. حاج موسى أساسيا في مباراة فينورد وفينرباتشي

سيشارك الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، في التشكيلة الأساسية لفريقه فينورد الهولندي، المعنية بمواجهة نادي فينرباتشي، في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويعوّل النادي الهولندي على الجودة الفنية للدولي الجزائري أنيس حاج موسى، لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب التي ستجرى، مساء اليوم، بملعب دي كويب في هولندا.

وستكون الفرصة مواتية لصاحب القدم اليسرى السحرية لإمتاع عشاق فريقه الذين ينتظرون منه الكثير، خاصة بعد تمديد عقده.

وكان حاج موسى قريبًا جدا من التوقيع في نادي بنفيكا البرتغالي، قبل أيام فقط، قبل أن تتمكن ادارة فينورد من الاتفاق معه وتمديد عقده.