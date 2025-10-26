رابطة أبطال إفريقيا.. مولودية الجزائر تتأهل إلى دور المجموعات

حسم فريق مولودية الجزائر تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه نادي كولومب الكاميروني.

وحقّق فريق مولودية الجزائر تأهلا مستحقا إلى الدور المقبل، بعد تعادله سلبا في مباراة جرت دون جمهور بملعب الشهيد علي لابوانت بالدويرة.

وكان الفريق الجزائري قد حقق التأهل بفضل نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في ياوندي الكاميرونية.