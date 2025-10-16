رابطة أبطال إفريقيا.. بعثة مولودية الجزائر تصل إلى الكاميرون لمواجهة كولومب سبورتيف

حطّت بعثة مولودية الجزائر بالكاميرون، لتتوجّه مباشرة إلى مقر إقامتها بالعاصمة ياوندي، تحسبًا لمواجهة نادي كلوب سبورتيف الكاميروني. ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى ممثل الكرة الجزائرية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تعزز حظوظه قبل مباراة العودة بالجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن المواجهة ستُجرى يوم الأحد المقبل بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.