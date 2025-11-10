رابطة أبطال إفريقيا.. تحديد موعد مباراتي شبيبة القبائل أمام الأهلي وصان داونز

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل عن برنامج الجولتين الأوليين من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2025، إذ سيخوض الفريق مباراتين قويتين خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويواجه ممثل الجزائر، في المباراة الأولى، نادي الأهلي المصري يوم 22 نوفمبر، بداية من الساعة 17:00. وتعدُّ هذه المواجهة قمة بين فريقين يملكان تاريخاً عريقاً في المنافسة الإفريقية. إذ يسعى “الكناري” لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لتعزيز حظوظه منذ البداية.

وفي الجولة الثانية، يستقبل شبيبة القبائل على ملعبه نادي ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي يوم 28 نوفمبر على الساعة 20:00.

وسيكون هذا اللقاء فرصة للجماهير القبائلية لدعم فريقها في أول ظهور له داخل الديار في دور المجموعات. حيث يطمح المدرب جوزيف زينباور ولاعبيه إلى الذهاب بعيداً في البطولة واستعادة مجد الفريق القاري.