رابطة الدوري الألماني تشيد بعروض مازة في المونديال

صنع النجم الجزائري الصاعد، إبراهيم مازة، الحدث في نهائيات كأس العالم 2026، بعد الأداء الخرافي الذي قدمه رفقة المنتخب الوطني في دور المجموعات، وخاصة خلال المواجهة المثيرة الأخيرة ضد منتخب النمسا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

ولم تمر عروض مازة القوية مرور الكرام على الصعيد العالمي، إذ تفاعلت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الألماني “بوندسليغا” (Bundesliga) على منصة فيسبوك مع تألق اللاعب البالغ 20 عامًا، ونشرت تصميماً خاصاً يشيد بأرقامه الاستثنائية في المونديال.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فقد تربع إبراهيم مازة على عرش أفضل المراوغين في البطولة حتى الآن محققاً 13 مراوغة ناجحة في دور المجموعات، ليكون الرقم 1 في المونديال يتفوق به على أبرز نجوم اللعبة عالمياً، على غرار الألماني جمال موسيالا والإسباني لمين يامال

تألق نجم هيرتا برلين الواعد يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي بات يمتلكها “محاربو الصحراء” في خط هجومهم، ما يبشر بمستقبل واعد للمنتخب الجزائري في الأدوار الإقصائية القادمة من المحفل العالمي.