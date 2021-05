ويتنافس على لقب أفضل لاعب في مانشستر سيتي كل من الدولي الجزائري رياض محرز، كيفين دي بروين، روبن دياز، غاندوغان.

ويتواجد اللاعب الجزائري رياض محرز في المركز الثاني بمعدل 32.6%، خلف روبن دياز 33.6%.

🚨 ⚽️ 🗳️@DeBruyneKev | @rubendias | @IlkayGuendogan | @Mahrez22

Who has impressed you most for @ManCity this season?

— FIFA.com (@FIFAcom) May 6, 2021