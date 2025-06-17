رابط خاص للتواصل المباشر مع كتابة الدولة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أنه قد تم تخصيص رابطا للتواصل المباشر معها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية، بعنوان: (أكتب إلى كاتب الدولة)، لفائدة بنات وأبناء جاليتنا الوطنية بديار المهجر.

وجاء في منشور لسفيان شايب عبر صفحته الرسمية على فايسبوك “بنات وأبناء جاليتنا الوطنية بديار المهجر. يسعدني أن أنهي إلى كريم علمكم أن كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وفي إطار سعيها لتلبية تطلعاتكم والاستجابة لانشغالاتكم قد خصصت رابطا للتواصل المباشر معنا. عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية، بعنوان (أكتب إلى كاتب الدولة)”.

مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا للإستراتيجية التي تبنتها كتابة الدولة والتي تضع في صلب منهجية عملها التشاركية والتفاعلية والتشاورية، كما تعكس التزام دائرتنا الوزارية بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للاهتمام بالجالية الوطنية بالمهجر والحرص على تعزيز روابطها وانتمائها مع الوطن الأم، باعتبارها مكونا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من مكونات الأمة الجزائرية.

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