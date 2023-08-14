رابور جزائري يثير الجدل في فرنسا

تشهد فرنسا حاليًا جدلًا جديدًا بشأن شخصية بارزة في موسيقى الراب الفرنسية. إنه بالفعل مغني الراب من أصل جزائري Médine بعد دعوته إلى الجامعات الصيفية في هذا البلد.

في الواقع ، تمت دعوة مغني الراب ، باسمه الكامل Médine Zaouiche ، في 24 أوت المقبل. إلى الجامعة الصيفية لعلم البيئة في أوروبا، في لوهافر.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن “مدين” مدعو أيضًا، من قبل إنسوميس ، إلى جامعتهم الصيفية في شاتونوف سور إيزير. في 26 أوت 2023. وهذا ، لإجراء مناقشة عامة مع نائب وزعيم الحزب في الجمعية الوطنية، ماتيلد بانوت. لكن هذا ليس كل شيء لمغني الراب لأنه سيكون أيضًا على ملصق مهرجان الإنسانية في سبتمبر 2023.

فكرة لم ترضي كليمان بون بالإضافة إلى العديد من السياسيين والمسؤولين المنتخبين من الأغلبية. حيث دعا وزير النقل الفرنسي منظمي هذه الأحداث إلى إلغاء دعوة “مدين” المعروف بمعارضته لليمين المتطرف الفرنسي.