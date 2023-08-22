رابور جزائري يصنع الجدل في فرنسا وسياسي شهير يدافع عنه

تشهد فرنسا حاليًا جدلًا جديدًا بشأن شخصية بارزة في موسيقى الراب الفرنسية. إنه بالفعل مغني الراب من أصل جزائري Médine بعد دعوته إلى الجامعات الصيفية في هذا البلد.

في الواقع ، تمت دعوة مغني الراب ، باسمه الكامل Médine Zaouiche ، في 24 أوت المقبل. إلى الجامعة الصيفية لعلم البيئة في أوروبا، في لوهافر.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن “مدين” مدعو أيضًا، من قبل إنسوميس ، إلى جامعتهم الصيفية في شاتونوف سور إيزير. في 26 أوت 2023. وهذا ، لإجراء مناقشة عامة مع نائب وزعيم الحزب في الجمعية الوطنية، ماتيلد بانوت. لكن هذا ليس كل شيء لمغني الراب لأنه سيكون أيضًا على ملصق مهرجان الإنسانية في سبتمبر 2023.

و استنكر العديد من السياسيين وأنصار الأغلبية هذه الفكرة ودعوا إلى إلغاء دعوة مغني الراب.

وارتفعت أصوات كثيرة للتنديد بوجود مدين في الجامعة الصيفية التي نظمتها منظمة البيئة الأوروبية – الخضر (EELV).

ومن بين هؤلاء المعارضين، النائبة البيئية في البرلمان الأوروبي كريمة دلي، التي قالت: “أنا ناشطة بيئية وامرأة يسارية. متمسكة بشدة باحترام الناس والحرية والمساواة والتضامن والعلمانية. ولذلك، لا أستطيع أن أؤيد، دعوته إلى الجامعة الصيفية”.

جان لوك ميلينشون: مدين ليست عنصريا

من جانبه، رد السياسي جان لوك ميلينشون أيضًا على هذا الجدل الدائر حول وجود مدين في LFI وEELV.

وبالفعل، تولى الدفاع عن مغني الراب، مشيراً بأصابع الاتهام إلى هذه الانتقادات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال “مدين ليست عنصريا، كتب زعيم حزب فرانس إنسوميز في تغريدة على تويتر. قبل أن يضيف “لماذا تريدون أن تجعلوه يعترف بمواقف ليست له بعد دعوته؟ “.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مارين تينديلير أنها ستكون منتبهة للغاية لما سيقوله مدين، خلال الحدثين اللذين تمت دعوتهما إليهما.

