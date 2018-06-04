راتب خيالي في إنتظار سليماني بالسعودية !!

كشفت مختلف الصحف السعودية، أن إدارة “الهلال السعودي” تجهز راتب خيالي لإقناع “إسلام سليماني” باللعب للفريق الموسم المقبل.

وترى إدارة الفريق السعودي، أن التعاقد مع المدرب البرتغالي “جورجي خيسوس” سيجعل مهمة التعاقد مع سليماني سهلة نوعا ما.

حيث سبق وأن درب “خيسوس” المهاجم الجزائري عندما كان لاعبا في سبورتينغ لشبونة.

ولم تكشف المصادر السعودية عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه الجزائري، لكن مما هو مؤكد فسيكون راتب أكبر مما يتقاضاه في ليستر.

يذكر أن “السوبر سليم” لديه العديد من العروض من مختلف البطولات، سواءً الخليجية أو الأوروبية، على غرار “بيشكتاش” و “وست هام”.