راتب “سليماني” يُعيق عودته للبرتغال

كشفت جريدة “آبولا” البرتغالية الصادرة، بأن رئيس نادي سبورتينغ لشبونة، فريديريكو فرنداس، سيُحاول وبشتى الطرق إسترجاع الدولي الجزائري، إسلام سليماني.

وأوضح ذات المصدر بأن فريق العاصمة البرتغالية مُتحمس لفكرة ضم إبن عين البنيان، مُستغلا الوضعية الكارثية التي يعيشها مع “فينرباتشي”.

ويبقى العائق الوحيد الذي “الأسود” حاليا هو، الراتب السنوي الخيالي الذي يتقاضاه “سوبر سليم” والذي يصل حدود الـ2.5 مليون أورو.

يُذكر بأن هداف المنتخب الوطني، وبعد نهاية إعارته في تركيا سيكون مُجبرا على العودة آليا لـ”ليستر سيتي” المُرتبط معه لـ2023.