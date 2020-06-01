راتب غولام يعرقل خروجه من نابولي

الرياضة
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راتب غولام يعرقل خروجه من نابولي
بقلم كريم.تيغرمت

يسعى نادي نابولي الإيطالي، لبيع عقد لاعبه الدولي الجزائري فوزي غولام، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن راتب اللاعب يصعب من مأمورية النادي الإيطالي.

وكشفت صحيفة “la nazione” الإيطالية، أن فوزي غولام، يعد من اللاعبين الأعلى أجرا في نادي نابولي حاليا.

وأضاف ذات المصدر، أن نادي فيورنتينا، المهتم جدا بخدمات الدولي الجزائري، لن يكون بمقدوره ضمان راتبه الشهري، خاصة في حال رفض اللاعب تخفيضه.

يذكر أن فوزي غولام، يحظى بعروض أخرى من خارج الدوري الإيطالي، على غرار نادي نيوكاسل يونايد الإنجليزي.


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