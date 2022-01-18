راجلي مقلق وماعرفتش كيفاش ندير معاه مارانيش حابة نخسر داري

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من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالقلق أو بالفزع من حين لآخر، أما إذا كان الإحساس بالقلق يتكرر في أحيان متقاربة. دون أي سبب حقيقي إلى درجة أنه يعيق مجرى الحياة اليومي الطبيعي فالمرجح أن هذا الإنسان يعاني من اضطراب القلق. هذا الاضطراب يسبب القلق الزائد وغير الواقعي وشعورا بالخوف، وهو يفوق ما يمكن اعتباره رد فعل طبيعيًا على حالة معينة.

كما هو الحال في معظم الاضطرابات النفسية من غير الواضح تمامًا ما هو المسبب لاضطراب القلق. إذ يعتقد الباحثون بأن مواد كيميائية طبيعية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية. مثل: السيروتونين (Serotonin) والنورأدرينالين (Noradrenaline) تؤثر في حصول هذه الاضطرابات.

في حين يعد القلق النفسي الاضطراب العصبي الأكثر انتشارًا بين مُختلف أنواع الاضطرابات العصبية والنفسية. وبحسب الإحصائية التي يوردها الموقع الرسمي لجمعية الأطباء النفسيين الأمريكية، تظهر أعراض القلق النفسي عند 30% من البالغين. لذا، من المتوقع أن تراود أذهان الكثيرين، العديد من الأسئلة حول أعراض القلق النفسي،. ومِن المهم الحصول على إجابات علمية دقيقة لمثل هذه الأسئلة.

ومن المهم التمييز بين شعور القلق الطبيعي والقلق النفسي كأحد أنواع الاضطرابات العصبية. فالقلق الطبيعي هو شعور بمقدارٍ من الخوف والتوتر ينتاب جميع الناس حِيال أحداثٍ مستقبليةٍ متوقعة. تستدعي حقًا الشعور بالقلق، أو حِيال نتائج مستقبلية لأحداث وقعت بالفعل.

كما أن القلق الطبيعي يمكن اعتباره أمرًا إيجابيًا بل ومفيدًا أيضًا. فالقلق الطبيعي قد يرفع إنتاجية صاحبه إذا أصابه بخصوص الاختبارات النهائية في الجامعة مثلًا. أو بخصوص مقابلة عملٍ على وشك أن يؤديها.

كما أن القلق الطبيعي يساعد صاحبه على الاستنفار واتخاذ قرار بالمواجهة أو الهرب. في حال وجد نفسه في مواجهة موقفٍ ينطوي على شيء من الخطورة، وسرعان ما يزول الشعور بالقلق الطبيعي. بعد نهاية الحدث أو الموقف الذي يستدعي الشعور بالقلق.