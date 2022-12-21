الرقم السري :

136630

فمن يكون في الدنيا ونيسي ورفيق حياتي

على أمل أن أجد راحتي، وعلى قيد أحلامي في الاستقرار إلى جانب ابن الحلال. أريد اليوم أن تكون لي فرصة في صفحتكم. راجية الله أن يسوق لي زوجا صالحا يكون لي سندا ورفيق حياتي تقر به عيني.

أنا إمرأة من الغرب أبلغ من العمر 53 سنة، عازبة لم يسبق لي الزواج. ماكثة بالبيت وأدير بكثير من الحنكة وحسن التدبير. جميلة أنا جمال عربي يسبي العيون، طويلة القامة رشيقة القد، أبدو أصغر من سني بكثير وهذا من فضل الله.

أريد لأن يكون لي نصيب طيبا إلى جانب رجل أصيل يحميني ويحتويني. رجل أريده من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، كما لا يتعدى 70 سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد أعد أن أكون لهم الصدر الدافئ والحنون. غايتي نبيلة ونيتي أن أكون في رحاب من يصونني حليلة.

الرقم السري :

136631

عزباء تريد فقط الهناء مع رفيق الحياة

ما أجمل أن تعيش الفتاة عفيفة بحياء يلف سمعتها، يشار إليها بالخير وحسن الأخلاق. أجل وهو ما يُقال في شابة ناشدت صفحة أدم وحواء، وتريد أن تحقق الهناء. هي شابة من إحدى ولايات الوسط، كما تبلغ من العمر 32 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج. إنسانة طموحة تشغل منصبا حساسا، جميلة القلب والروح، طموحة ومتواضعة.

تريد أن يكون لحياتها معنى إلى جانب زوجا صالحا يؤمن بها وتؤمن به، رجلا محترما يكون من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتعدى 45 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، ويهمها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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