رادار الفاف يكتشف 140 موهبة جزائرية الأصل في فرنسا

الرياضة
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رادار الفاف يكتشف 140 موهبة جزائرية الأصل في فرنسا
بقلم إسماعيل عشاش

كشفت الفاف، بأن خليتها المُكلفة بالتنقيب عن المواهب الصاعدة في فرنسا، قامت بعمل كبير جدا، خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري بـأن “رادار الفاف”، تمكن من إكتشاف وربط الإتصال بـ140 موهبة جزائرية تنشط في فرنسا.

وأكدت هيئة خير الدين زطشي، على أن التيار مر بشكل جيد مع هؤلاء اللاعبين وأهاليهم، ليكونوا خزان المنتخب الوطني في السنوات القادمة.

وتنشط العناصر المعنية بالمتابعة، في فئة -16 الى غاية صنف -23 سنة، وتحمل غالبيتها ألوان فرق في الليغ 1 والليغ 2 الفرنسيتين.


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