راسبنتينو يقود فريقه الجديد لفوزا مُهم

قاد الفرانكو جزائري “فلوريان راسبنتينو” فريقه الجديد “أوبن” لتحقيق فوزا مُهم بتوقيعه الهدف الوحيد في مُشاركته 2 في الدوري البلجيكي.

وشارك لاعبُ “أولمبيك مارسيليا” السابق في مُباراة اليوم الثلاثاء بداية من الدقيقة 59 ليُسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 88.

ضد الضيف “بيفيرين” لحساب الأسبوع 21 من الدوري البلجيكي الممتاز، ورغم فوزهم بقي أشبال المُدرب “كلود ماكيليلي” في المركز الأخير.

ب16 نُقطة، ومنح اللاعب الذي رفض الإلتحاق بالخضر في الأعوام الماضية الفوز الأول لفريقه منذ 21 أكتوبر الماضي.

وكان “راسبنتينو” صاحبُ 28 سنة قد إلتحق بالنادي البلجيكي الأسبوع الماضي بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق “باستيا” الصيف الماضي.