راشد العنوشي يهنئ الرئيس تبون بعودته سالما معافى إلى أرض الوطن

هنأ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية سهرة اليوم الثلاثاء الرئيس تبون بعودته سالما معافى إلى أرض الوطن.

وكتب عبر صفحته على الفيسبوك تهانينا لرئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة الأخ عبد المجيد تبون بمناسبة عودته سالما معافى لأرض الوطن.

وأضاف الغنوشي التهنئة “بمناسبة عودته سالما معافى لأرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج،مع تمنياتنا له بدوام الصحة والعافية “.

وإغتنم الغنوشي “هذه المناسبة لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين”.

وإختتم زعيم حركة النهضة التونسية “حفظ الله تونس والجزائر”