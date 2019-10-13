راشد الغنوشي: تونس تحصلت هذه السنة على دبلوم في الديمقراطية وهكذا سنقوم بتشكيل الحكومة

قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية أن بلاده تحصلت هذه السنة على دبلوم في الديمقراطية.

وصرح الغنوشي في بث مباشر على صفحته الرسمية في “فايسبوك” أن حزبه لن يتحالف مع حزبي قلب تونس والدستوري الحر كما سبق وأن وعد.

وكشف الغنوشي أن حركة النهضة “ستقوم بتشكيل حكومة تحقق المطالب التي استمعنا اليها خلال حملتنا الانتخابية”.

ومعروف أن حركة النهضة لم تحز على أغلبية مقاعد البرلمان التونسي، في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وستدفع تلك الوضعية في البرلمان التونسي، بحركة النهضة إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى غير “قلب تونس” و”الدستوري الحر” لتشكيل الحكومة.

وهنأت حركة النهضة قيس سعيد إثر فوزه بالدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية حسب النتائج الأولية.

ودعت النهضة أنصارها للإلتحاق والإحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة.