راصد الزلازل الهولندي يعاود الظهور.. زلزال كبير قادم

واصل راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس الظهور مجددا. ليحذر من زلازل وشيكة ستقع حسب توقعاته اليوم الأحد وغدا الاثنين. وقال إن الإقترانات الكوكبية قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.

وشارك الباحث عبر حسابه على منصة “إكس”، أمس السبت، تغريدة نقلا عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها. تشير إلى أن هندسة الكواكب التي تشمل عطارد والزهرة في يومي 24-25 ماي الجاري. تشير إلى احتمال وقوع زلزال كبير، ربما في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبا.

كما قال إن عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع. وبعدها بقليل، نشر الباحث الهولندي نشرته الفلكية على حساباته في “إكس” ويوتيوب” والتي جاء فيها: “سيكون لدينا اقترانات كوكبية أعلى من المتوسط طوال الأسبوع. في المقام الأول مع المريخ. الشمس وعطارد وزحل يوم 27. أما يوم 28 فستكون الاقترانات بين الشمس وعطارد والمريخ. ثم في اليوم 30، الشمس وعطارد ونبتون. وسيكون هناك أيضا إقتران مع الأرض وعطارد وأورانوس، وسيكون ذلك يوم 31، آخر يوم من شهر ماي”.

ونوه بالقول، إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة زلزالية واضحة، في نطاق 6 درجات. وربما زلزال بقوة 7 درجات”.

للإشارة فقد وقع زلزال قوي بلغت شدّته 6.3 درجة قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي، صباح اليوم الأحد، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. من دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي.

الزلزال وقع بعد ساعات قليلة من إطلاق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ما أسماها “هندسة فلكية حرجة” قد تتسبب بعدة زلازل قوية اليوم وغدا.

ورصد الزلزال على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بعد حوالي 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا.