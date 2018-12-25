راضية فرتول تغادر العارضة الفنية للمنتخب النسوي

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي ظهيرة اليوم الثلاثاء عن إنهاء مهام مدربة المنتخب الوطني النسوي راضية فرتول بصفة رسمية.

وجائت إقالة فرتول بعد شهر من اقصائه في الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم-2018 التي جرت بغانا, و اوضحت الفاف في بيانها : “بأن ناخبا وطنيا جديدا سيتم تنصيبه, حيث سيكون أيضا مكلفا بمهمة مدير المنتخبات الوطنية للمنتخبات النسوية”.

وكان الفريق الجزائري النسوي قد أقصي في الدور الأول بعد تسجيله لثلاثة انهزامات في نفس العدد من المباريات أمام على التوالي غانا (1-0), الكاميرون (3-0) و مالي (3-2).

وتعتبر هذه المشاركة, الأسوأ للجزائريات في المرحل النهائية لكأس إفريقيا للأمم, بعد دورة 2010 بجنوب افريقيا التي عرفت إقصاءهن في الدور الأول للمنافسة, دون الحصول على أي نقطة، وكانت راضية فرتول اللاعبة الدولية سابقا, قد خلفت في هذا المنصب, عز الدين شيح.