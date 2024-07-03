راضي الجعايدي:”أتطلع لتحقيق أشياء عظيمة مع بارادو”

أبدى المدرب الجديد لنادي أتلتيك بارادو، راضي الجعايدي، عن سعادته بالمغامرة الجديدة التي سيخوضها في البطولة المحلية، بداية من الموسم المقبل.

وكتب المدرب التونسي، الجعايدي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:”يسعدني أن أعلن أنني أصبحت رسميًا المدرب الرئيسي الجديد لفريق أتلتيك بارادو”.

ورفع المدرب راضي الجعايدي، التحدي في مهمته التدريبية الجديدة بالقول:” وإنني أتطلع لبدء هذه الرحلة المثيرة. معًا، سوف نحقق أشياء عظيمة”.