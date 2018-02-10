أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بتبسة، راعيي غنم بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات بعد أن تمت متابعتهما بتهمة الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف ضد طالبة جامعية،

تم مهاجمتها خلال موعد غرامي رفقة عشيقها على مستوى جبل الدكان.

واستنادا إلى مادار خلال جلسة المحاكمة، فإن الضحية كانت رفقة عشيقها داخل جبل الدكان أعالي مدينة تبسة في موعد غرامي،

قبل أن تتم عملية مباغتتهما من طرف المتهمين اللذين كانا يقومان برعي أغنامهما في المنطقة،

حيث انهالا ضربا على مرافقها قبل أن يلوذ بالفرار تاركا إياها في قبضتهما،

أين اعتديا عليها جنسيا مرات متتالية وبعد فترة غادرا المكان لتبقى بمفردها في حالة جسدية ونفسية مزرية.

الضحية وبعد أن استجمعت قواها عادت أدراجها إلى المدينة وقصدت مصلحة الاستعجالات،

حيث تم اسعافها ومنحها شهادة طبية دعمت بها شكواها أمام الضبطية القضائية التي تمكنت من توقيف المتهمين وايداعهما الحبس المؤقت.

للاشارة فإن المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة اليهما يوم المحاكمة والضحية تبين أنها تعرضت في وقت سابق إلى حادثة مماثلة في ملهى ليلي وتم الحكم على المتهم بـ7 سنوات سجنا نافذا.