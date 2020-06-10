راعٍ يعثر على هيكل عجوز اختفت منذ سنوات في السبعين بتيارت

عثر أمس راعي غنم على هيكل عظمي بإحدى المناطق الريفية التابعة لبلدية السبعين بتيارت .

و علم من مصادر محلية، أن الراعي كان متواجدا يرعى غنمه في مجرى واد جاف يبعد عن مقر البلدية بحوالي 5 كلم، فتنبه إلى جمجمة وسط كومة من التراب و سارع في إبلاغ مصالح الدرك الوطني التي تنقلت الى عين المكان و فتحت تحقيقا في القضية.

و حسب المعلومات التي استقتها “النهار اونلاين” من مصادر محلية، فيرجّح أن يكون الهيكل العظمي لعجوز تبلغ من العمر حوالي 75 سنة التي اختفت منذ أكثر من 3 سنوات ونصف كانت محل بحث منذ لك الوقت وكانت تعاني من الزهايمر، خاصة بعد العثور على طاقم أسنان وقطع من بعض الملابس وينتظر التأكد من هويتها و سبب وفاتها من طرف الخبرة العلمية التابعة لمصالح الدرك الوطني.