راغب علامة عن هيفاء وهبي: ليست مغنية!

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أنه ليس السبب في احتراف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الغناء، مؤكدا بأنه يعتبرها فنانة أستعراضية وليست مطربة.

وقال راغب في مقابلة لبرنامج “حبر سري”،في رده على سؤال إن كان هو السبب في احتراف هيفاء وهبي للغناء: ” لا بالتأكيد. هي أصلاً كانت ترقص ولا تغني. ولو سألتني هيفاء كنت نصحتها بألا تغني. وأنا لغاية الآن أقول إن هيفاء لا تغني بل هي فنانة استعراضية ولا تستطيع أن تغني بشكل مباشر”.

وأضاف الفنان: ” هي من أجمل السيدات اللواتي رأيتهن في حياتي. وأعتقد أن الكثيرين يوافقوني الرأي. وهي قريبة من القلب وتملك كاريزما خاصة وشياكة بإطلالتها جداً. وبالتالي هي استعراضية وليست مطربة”.

وتابع راغب: ” أنا أرى هيفاء تقدم أغاني الدلع والاستعراض وتؤدي فقط ولكن ليست مطربة تقدم أغاني وأراها كممثلة شاطرة جداً. وأنا كنت أفضل أن تكون الممثلة هيفاء وهبي وليس المغنية فهي تجيد التعامل مع الكاميرا بصورة مميزة”.

ومن جهة أخرى، نفى راغب إمكانية خوضه التمثيل في رمضان 2022 قائلا: ” هي إشاعة. وأنا غير مقتنع بالتمثيل وأنا سعيد بمكاني كمطرب”.

كما أكد راغب أن الشهرة لوحدها لا تصنع ممثلاً وأورد: “أنا مشهور ومحبوب وقولي ما تريدين. ولكني مقتنع بالموهبة وليس بالشهرة. والتمثيل سيأخذ مني اكثر ما يعطيني. فأنا على المسرح أؤدي الأغنية وأعيشها وحتى عندما أصور فيديو كليب فأنا أتعذب. أما على المسرح فأؤدي بكل أريحية ولا أهتم لوجود عدد كبير من الكاميرات. ولذلك أقول الممثل له مواصفاته والتمثيل موضوع عظيم وصعب ويحتاج موهبة”.

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