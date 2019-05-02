راغب علامة: “هذا شرطي للترشح للإنتخابات اللبنانية”

كشف الفنان اللبناني الشهير، راغب علامة، عن السبب الذي يبعده عن المشاركة في الحياة السياسية، والترشح للانتخابات البرلمانية اللبنانية.

وقال النجم اللبناني، لقناة سكاي نيوز العربية: ” للمشاركة في الحياة السياسية في بلادي يلزمك أن تكون طائفيا، وهذا أمر لا أنتمي إليه”.

وأضاف علامة: ” حين يصبح الأمر قائما على الوطنية، سأكون أول شخص يترشح للبرلمان”.

وتابع الفنان: “أنا أؤمن بالإنسانية وبعيد كل البعد عن الطائفية، ولذلك لا أصوت لأنني أعرف أن صوتي لن يغير الأمور”.

وكشف علامة “56 عاما”، عن آخر أخباره الفنية، قائلا أنه يستعد لتسجيل 3 أغان خليجية جديدة.

وأضاف الفنان: “كما أطمح لطرح ألبوم ديجيتال متكامل عام 2020، يضم عددا من الأغاني”.