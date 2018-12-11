راغب علامة يتلقى تهديدا بالقتل.. والسبب

تلقى راغب علامة تهديدا بالقتل بسبب أغنية “طار البلد” التي تعتبر أغنية سياسية.

حيث اشتعلت الأزمة بين راغب علامة والنائب اللبناني حكمت ديب، النائب في كتلة حزب التيار الوطني الحر، بسبب التصريحات التي أطلقها ديب تجاه راغب علامة.

حيث قال ديب بأن راغب علامة يستحق قطع رأسه بسبب أغنيته السياسية الجديدة.

واستنكر علامة وفنانون آخرون التهديد الذي جاء على لسان النائب ديب في مقابلة مع قناة” أوتي في “.

وقال الفنان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الفنانة ماجدة الرومي اتصلت به مستنكرة بأشد العبارات ما حدث له وطالبته بأن يغني على الواقع والحرب والظلم وغيرها.