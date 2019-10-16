راغب في الترشح للرئاسيات: “ما عندي الشكارة ما ندعم الفساد جيت نخدم البلاد”

قال دكتور القانون العام والراغب في الترشح لرئاسيات ديسمبر المقبل، علي سكوري، إنه مستعد كإبن للجزائر ومواطن مخلص لبلاده، للوقوف مع الشعب، والتعاون، قصد الذهاب بالجزائر الى بر الأمان.

وأبرز المترشح في تصريحه للصحافة، أنه متحصل على دكتوراه في القانون العام، شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، شهادة التسيير المالي في الاقتصاد، شهادة التأهيل المهني، والاعلام الآلي.

وأضاف “ترشحت بناء على طلب من زملاء لي في جميع القطاعات، وجاء فجأة دون حسابات مسبقة”.

وقال “أنا مع الشعب الجزائري والشباب الجزائري لخدمة البلاد، لا نمتلك المال ولا ندعم الفساد، جئنا لخدمة البلاد والشعب”.

وكشف الراغب في الترشح لرئاسيات، عن تجند رجال الحرس البلدي على مستوى 48 ولاية، حيث قمت البارحة بولاية خنشلة بمسيرة شعبية تحسيسية، واجتماع وطني، حيث شكلنا اللجان الولائية واللجان البلدية للتسيير والاشراف على حملتنا الانتخابية.