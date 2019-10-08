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 راغب في الترشح للرئسيات يرفع دعوى قضائية ضد الأمينة العامة لبلدية الشراڤة

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 راغب في الترشح للرئسيات يرفع دعوى قضائية ضد الأمينة العامة لبلدية الشراڤة
بقلم عادل.ع

رفع رسميا “زروق شعبان” رئيس ديوان الحكومة الأسبق والراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.

دعوى قضائية ضد الأمينة العامة لبلدية الشراڤة بالجزائر العاصمة، متهما هذه الأخيرة بالإساءة إليه والطعن في شخصه بصفته قاضيا سابقا.

وحسبما جاء في الشكوى التي رفعها هذا الأخير ضد الأمينة العامة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة.

وتحصلت “النهار” على نسخة منها فإن الحادثة وقعت بعد أن تقدم مواطن من أجل التصديق.

على استمارة لصالح الراغب في الترشح “زروق شعبان”، أين استفسرت هذه الأخيرة عن هذا المترشح.

وصرخت بعبارة “شكون هذا الغاشي لي راه يترشح”، حيث أكد لها مواطن أن المترشح من النخبة الوطنية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=709302

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