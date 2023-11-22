إعــــلانات
الرياضة

رافاييل لياو: “بن ناصر لاعب مميز ومتشوق لعودته إلى الميادين”

بقلم كريم تيغرمت
رافاييل لياو: “بن ناصر لاعب مميز ومتشوق لعودته إلى الميادين”
  • 48
  • 0

أثنى النجم البرتغالي، رفاييل لياو، لاعب نادي آسي ميلان الإيطالي، على زميله في الفريق، الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

وقال ليياو، في تصريحات لموقع “أوروبا كالتشيو”: “في الحقيقة بن ناصر لاعب مميز ويحسن التعامل مع الجميع، خاصة معي منذ وصولي إلا ميلان”.

كما أضاف الدولي البرتغالي، ونجم الميلان: “بن ناصر، اعتبر مثل أخي، وهو شخص رائع، ومهم جدا بالنسبة لي”.

وتابع رفاييل لياو: “صراحة أنا متشوق لعودة اسماعيل بن ناصر إلى الملاعب، من أجل مساعدتنا في المباريات المقبلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/YoIHG
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر