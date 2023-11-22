رافاييل لياو: “بن ناصر لاعب مميز ومتشوق لعودته إلى الميادين”

أثنى النجم البرتغالي، رفاييل لياو، لاعب نادي آسي ميلان الإيطالي، على زميله في الفريق، الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

وقال ليياو، في تصريحات لموقع “أوروبا كالتشيو”: “في الحقيقة بن ناصر لاعب مميز ويحسن التعامل مع الجميع، خاصة معي منذ وصولي إلا ميلان”.

كما أضاف الدولي البرتغالي، ونجم الميلان: “بن ناصر، اعتبر مثل أخي، وهو شخص رائع، ومهم جدا بالنسبة لي”.

وتابع رفاييل لياو: “صراحة أنا متشوق لعودة اسماعيل بن ناصر إلى الملاعب، من أجل مساعدتنا في المباريات المقبلة”.