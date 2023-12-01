إعــــلانات
الرياضة

رافاييل نادال يعلن عودته إلى ميادين التنس العالمية

بقلم عزيز طالبي
رافاييل نادال يعلن عودته إلى ميادين التنس العالمية
نادال
  • 131
  • 0

أعلن النجم الإسباني رافاييل نادال، اليوم الجمعة. عودته إلى ميادين التنس العالمية من بوابة بطولة بريزين الاسترالية حسب موقع “بيان سبورتس” القطرية.

وقال نادال من خلال بثه لشريط فيديو.  عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقله موقع القناة القطرية “بعد مرور عام من دون أي منافسة حان وقت العودة وسيتم الأمر من دورة بريزين”.

ويسعى النجم الإسباني، المصنف الأول عالميا في وقت سابقا، استعادة مستواه، كما يسعى للتحضير لبطولة رولان غاروس في جوان 2024 وهي المفضلة له.

للإشارة نادال توج ببولة رولان غاروس 14 مرة وهو رقم قياسي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/qS7hY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر