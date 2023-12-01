رافاييل نادال يعلن عودته إلى ميادين التنس العالمية

أعلن النجم الإسباني رافاييل نادال، اليوم الجمعة. عودته إلى ميادين التنس العالمية من بوابة بطولة بريزين الاسترالية حسب موقع “بيان سبورتس” القطرية.

وقال نادال من خلال بثه لشريط فيديو. عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقله موقع القناة القطرية “بعد مرور عام من دون أي منافسة حان وقت العودة وسيتم الأمر من دورة بريزين”.

ويسعى النجم الإسباني، المصنف الأول عالميا في وقت سابقا، استعادة مستواه، كما يسعى للتحضير لبطولة رولان غاروس في جوان 2024 وهي المفضلة له.

للإشارة نادال توج ببولة رولان غاروس 14 مرة وهو رقم قياسي.

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