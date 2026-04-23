رافضا عرض فرانكفورت.. بن قارة يوقع عقدًا احترافيًا مع بوروسيا دورتموند

حسم المدافع الجزائري الشاب، إلياس بن قارة، مستقبله بشكل نهائي، بعد فترة من الغموض بشأن وجهته المقبلة، وقرر مواصلة مغامرته مع بوروسيا دورتموند.

وكشفت تقارير إعلامية، أبرزها صحيفة بيلد الألمانية، أن بن قارة توصّل إلى اتفاق مع إدارة بوروسيا دورتموند لتمديد عقده الذي كان سينتهي هذا الصيف. إذ سيوقّع على عقد جديد يمتد ثلاث سنوات، إلى غاية 2029، وهو أول عقد احترافي له.

ورغم اهتمام عدة أندية بخدماته، على غرار فينورد روتردام وأندرلخت وخاصة عرض آينتراخت فرانكفورت الذي كان يصر على خدماته، فضّل اللاعب البقاء في دورتموند لمواصلة تطوره داخل بيئة يعرفها جيدًا.

ويعَدُّ بن قارة من الركائز الأساسية لفريق الرديف، إذ يشارك بانتظام، كما حظي بفرصة المشاركة مع الفريق الأول في عدة مناسبات هذا الموسم. سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مشاركته في تربص الفريق خلال كأس العالم للأندية 2025.

ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام اللاعب الشاب من أجل تسجيل أول ظهور رسمي له مع الفريق الأول في الفترة المقبلة. خاصة في ظل الثقة التي يحظى بها من الطاقم الفني للنادي.