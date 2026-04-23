رافضا عرض فرانكفورت.. بن قارة يوقع عقد إحترافي مع دورتموند حتى 2029

حسم المدافع الجزائري الشاب إلياس بن قارة مستقبله بشكل نهائي، بعد فترة من الغموض بشأن وجهته المقبلة، حيث قرر مواصلة مغامرته مع بوروسيا دورتموند.

وكشفت تقارير إعلامية، أبرزها صحيفة بيلد، أن بن قارة توصّل إلى اتفاق مع إدارة النادي الألماني لتمديد عقده الذي كان سينتهي هذا الصيف، حيث سيوقّع على عقد جديد يمتد لثلاث سنوات، إلى غاية 2029، في أول عقد احترافي له.

ورغم اهتمام عدة أندية بخدماته، على غرار فينورد روتردام وأندرلخت و خاصة عرض آينتراخت فرانكفورت الذي كان يصر على خدماته ، وفضّل اللاعب البقاء في دورتموند لمواصلة تطوره داخل بيئة يعرفها جيدًا.

ويُعد بن قارة من الركائز الأساسية لفريق الرديف، حيث يشارك بانتظام، كما حظي بفرصة التواجد مع الفريق الأول في عدة مناسبات هذا الموسم، سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مشاركته في معسكر الفريق خلال كأس العالم للأندية 2025.

ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام اللاعب الشاب من أجل تسجيل أول ظهور رسمي له مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الثقة التي يحظى بها من الطاقم الفني للنادي.