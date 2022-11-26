رافيينيا مدافعاً عن نيمار:”أكبر خطأ في مسيرة نيمار أنه ولد في البرازيل”

تفاعل لاعب برشلونة والدولي البرازيلي، دياز رافيينيا، مع حملة الإنتقادات التي تطال لاعب السيليساو نيمار داسيلفا.

وقام رافيينيا أمس الجمعة بمشاركة منشور عبر حسابه بالأنستغرام، لمشجع برازيلي إنتقد نيمار، وكتب عليه:”الأرجنتينيون يعاملون ميسي كإله، والبرتغاليين يعاملون رونالدو كملك”.

وتابع رافيينيا إنتقاده لحملة الجمهور البرازيلي ضد نيمار بالقول:”أكبر خطأ في مسيرة نيمار كونه برازيلي الجنسية، البرازيل لاتستحق موهبة مثله”.

وهذا بعد أن عبر بعض مشجعي المنتخب البرازيلي عن سعادتهم بإصابة نيمار ضد صربيا خلال كأس العالم.