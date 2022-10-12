راقت لي…
راقت لي…
لقد خبّا الله لك الأجمل حين لم يعطك ما تريده بشدة، كدلك أخفى عنك حكمة ما يحدث لك في سائر حياتك، ومادمت ذو نية طيبة، فلن يكسر الله قلبك، حيث سيجبر خاطرك وسيعيط أجمل مما ترجو وتأمل، حينها فقط ستعرف أنّ الله عوضك بما هو خير لك.
راقت لي…
عامل القدر بالرضا، وعامل الناس بالحذر، عامل أهلك باللين، وعامل إخوانك بالتسامح وعامل الدهر بإنتظار تقلباته ، وهذا ما سيجعلك تتقبل كل ظروف الحياة.
تستطيع أن تملك الدنيا وما فيها ب
خمسة حروف فقط (أ، س،ل، و،ب).كما تستطيع أن تسرق قلوب البشر بخمسة حروف(أ،خ، ل،ا، ق). مثلما تستطيع أن ترتاح كليا من كلام الناس بخمسة حروف فقط(ت،س،ا،م،ح).
إبتسم، فرزقك مقسوم، كدلك قدرك محسوم وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم.
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لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
ربّنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنّتك،ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا،ومتّعنا بأسماعنا وإبصارنا وقوّتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،واجعل ثأرنا على من ظلمنا،وانصرنا على من عادانا ،كما لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همّنا ولا مبلغ علمنا،ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا.
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