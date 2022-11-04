راقت لي…

لقد خبّا الله لك الأجمل حين لم يعطك ما تريده بشدة، وأخفى عنك حكمة ما يحدث لك في سائر حياتك، ومادمت ذو نية طيبة، فلن يكسر الله قلبك، وسيجبر خاطرك، وسيعيط أجمل مما ترجو وتأمل، حينها فقط ستعرف أنّ الله عوضك بما هو خير لك.

راقت لي…

عامل القدر بالرضا، وعامل الناس بالحذر، عامل أهلك باللين، وعامل إخوانك بالتسامح وعامل الدهر بإنتظار تقلباته، وهذا ما سيجعلك تتقبل كل ظروف الحياة.

تستطيع أن تملك الدنيا وما فيها بخمسة حروف فقط (أ، س،ل، و،ب).وتستطيع أن تسرق قلوب البشر بخمسة حروف(أ،خ، ل،ا، ق). كما تستطيع أن ترتاح كليا من كلام الناس بخمسة حروف فقط(ت،س،ا،م،ح).

إبتسم، فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم.