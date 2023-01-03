راقت لي…
راقت لي…
لقد خبّا الله لك الأجمل حين لم يعطك ما تريده بشدة، وأخفى عنك حكمة ما يحدث لك في سائر حياتك، ومادمت ذو نية طيبة، فلن يكسر الله قلبك، وسيجبر خاطرك، وسيعيط أجمل مما ترجو وتأمل، حينها فقط ستعرف أنّ الله عوضك بما هو خير لك.
راقت لي…
عامل القدر بالرضا، وعامل الناس بالحذر، عامل أهلك باللين، وعامل إخوانك بالتسامح وعامل الدهر بإنتظار تقلباته، وهذا ما سيجعلك تتقبل كل ظروف الحياة.
تستطيع أن تملك الدنيا وما فيها بخمسة حروف فقط (أ، س،ل، و،ب).وتستطيع أن تسرق قلوب البشر بخمسة حروف(أ،خ، ل،ا، ق). كما تستطيع أن ترتاح كليا من كلام الناس بخمسة حروف فقط(ت،س،ا،م،ح).
إبتسم، فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم.
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همسة تفاؤل
لا معنى للحياة من دون أمل ولا قيمة لها دون وجود التفاؤل. حيث أيامنا مليئة بالعقبات والمشاكل والصعوبات. فإذا ما فقد الأمل فإننا لا نستطيع أن نكمل طريقنا بسلام. بهذه الكلمة نختصر معني التفاؤل.
هو الأمل والفرح المستقبلي والنظرة الإيجابية لكل شيء.
هو قدرتنا علي تحمل مصاعب اليوم أملاً منا بغد أفضل.
التفاؤل هو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلماء. كما يساعدنا بأن نعيش حياة تملؤها المحبة. مثلما يجعلنا نحقق أحلامنا وآمالنا. وأن ننظر للحياة بعيون عاشقة وحالمة. بما هو أفضل بحياة كريمة هانئة كلها أنوار ورضاء بقضاء الله وقدرة. بعيدة كل البعد عن اليأس والتشاؤم. كذلك خير الكلام هو حديث نبينا الكريم خير خلق الله محمد صلي الله عليه وسلم. حيث قال تفاءلوا بالخير تجدوه.
التفاول يدفع الإنسان إلي الجد والاجتهاد والعطاء ذلك لأجل الوصول إلي مبتغاه. فكل منّا يسعي دائماً إلي تحقيق التقدم والنجاح. فمن يزرع في نفسه التفاؤل تجده دوماً يتحلي بالصبر والإيجابية واتزان العقل.
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